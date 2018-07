Japon : le gourou et six disciples de la secte Aum exécutés

"Le recours à la peine de mort est une tradition bien ancrée au Japon", déplore auprès de LCI Patrick Baudouin, avocat et président d’honneur de la Fédération internationale de la ligue des droits de l’Homme (FIDH). "C’est très paradoxal et choquant, dans la mesure où ce pays est une démocratie", poursuit-il. "De la même manière qu’aux Etats-Unis, ces pays continuent de pratiquer ce châtiment barbare". L’exécution des sept membres de la secte Aum porte à 26 le nombre de personnes mises à mort sous le gouvernement actuel, en place depuis 2012, et 124 personnes sont condamnées à mort dans le pays. "Le Japon est insensible aux critiques sur cette question, on a pourtant multiplié les démarches, en vain", regrette l’avocat, ancien président de la FIDH et détaché sur des missions diplomatiques contre la peine de mort au Japon. "Je n’ai vu aucune évolution depuis une trentaine d’années". Même si des associations de défense de droits de l’homme et d’avocats se mobilisent contre cette pratique, celle-ci est ancrée dans les mentalités : "Celui qui a tué doit être tué". Ces associations dénoncent entre autres des conditions d’exécutions " déplorables ". La loi japonaise exige que les peines de mort doivent être exécutées six mois après la condamnation, " dans la pratique, les condamnés peuvent attendre des années avant d’être exécutés ", rajoute l’avocat. "C’est une double peine barbare : maintenir quelqu’un en condamnation, avec une menace d’exécution permanente."