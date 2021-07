Japon : le père de famille français Vincent Fichot interrompt sa grève de la faim pour être opéré

Il arrête. Après 21 jours de grève de la faim à Tokyo, un père de famille français de 39 ans, Vincent Fichot, a annoncé, ce vendredi 30 juillet, l'interruption de sa grève de la faim pour réclamer le droit de retrouver ses deux enfants enlevés par leur mère japonaise en 2018.

Il doit en effet se préparer à une opération chirurgicale "avec anesthésie générale", qui l'oblige à être hospitalisé et donc à se réalimenter en amont.

Très affaibli physiquement par son action, qu'il menait jour et nuit devant une gare proche du Stade olympique de Tokyo, il s'est polyfracturé un doigt lors d'une chute mercredi. Disant avoir perdu 13-14 kilos, alors qu'il en pesait 80 au début de sa grève de la faim le 10 juillet, il souffrait de plus en plus, depuis quelques jours, d'étourdissements au moindre effort physique.

"Le but de la grève de la faim, c'était vraiment de se mettre dans un état critique, je pense que je n'étais plus qu'à quelques jours de cela, afin de sensibiliser" les autorités françaises, a-t-il expliqué à la presse, et les inciter à prendre une "décision forte" contre le Japon pour non-respect de ses engagements internationaux sur les droits de l'enfant.