Japon : le président du Parti libéral-démocrate, Fumio Kishida, élu nouveau Premier ministre

"Je veux relever les défis avec une forte détermination et regarder fermement vers l'avenir", a déclaré Fumio Kishida devant la presse, peu avant son élection. Il succède à Yoshihide Suga, qui quitte le pouvoir après un an d'exercice à peine, vaincu par son impopularité du fait de sa gestion de la crise du Covid-19 et du maintien coûte que coûte des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo cet été. Fumio Kishida aura fort à faire pour accélérer la reprise économique du Japon tout en évitant une recrudescence de la crise sanitaire, et faire face à un contexte géopolitique régional tendu, avec la menace nord-coréenne et les ambitions de la Chine.