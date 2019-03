Japon : les fruits les plus chers du monde

Au Japon, plus précisément à Ginza, le fruit est un luxe qui coûte très cher. Les magasins affichent les mêmes prix qu'un bijoutier. Le prix de deux melons est par exemple de 360 euros. Les rayons sont inspectés produits par produits. Pour pouvoir se fournir ces fruits, il faut compter sur des producteurs hors pair.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.