Au Japon, l'empereur Akihito abdique en faveur de son fils, Nahurito

A 85 ans, le souverain met un terme à 30 ans passés comme "symbole de l’Etat et de l’unité du peuple". Il laisse son trône à son fils aîné, Nahurito, qui lui succédera officiellement mercredi, dans une cérémonie similaire. Le Japon basculera alors, le 1er mai à minuit (mardi à 15 heures GMT) dans l’an 1 de la nouvelle ère impériale "Reiwa", qui signifie "belle harmonie".





Ces deux rituels ultra-protocolaires et très brefs -à peine 10 minutes- sont fermés au publics et diffusés sur la chaîne publique nippone, avec une solennité rare. Les Japonais vivent des festivités historiques et quasi inédites. Depuis 200 ans, les successions impériales se faisaient habituellement lors du décès du souverain en exercice au profit de son héritier. Mais cette fois, le passage d’Ahihito à Nahurito découle d’une loi d’exception écrite sur mesure.





L’empereur avait subtilement exprimé, en août 2016, son souhait d’être déchargé de sa tâche, qu’il ne pourrait plus exercer "corps et âme" en raison de son âge et d’une santé en déclin. La date de l'abdication, ainsi que l'ensemble des dispositions entourant cet événement, ont été décidées par le gouvernement, la famille impériale n'ayant pas son mot à dire.