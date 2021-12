Pour la première fois depuis 2019, le Japon fait exécuter trois condamnés à mort

C'est une annonce qui rappelle que le Japon fait encore partie des quelques pays démocratiques qui appliquent toujours la peine de mort. Mardi, une responsable du ministère de la Justice a en effet déclaré que trois condamnés à mort avaient été exécutés.

Il s'agit d'un homme de 65 ans condamné pour le meurtre au marteau et au couteau de sept membres de sa famille et de voisins en 2004, et de deux hommes de 54 et 44 ans condamnés pour un double meurtre commis en 2003, a-t-elle précisé.