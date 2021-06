Japon : un ours brun abattu après avoir blessé quatre personnes

Une population terrorisée, plusieurs personnes blessées et un animal mort. La ville de Sapporo, dans le nord du Japon, se remet à peine d'un événement incongru : vendredi 18 juin, des chasseurs ont abattu un ours brun qui avait blessé quatre personnes et semé le chaos, selon une chaîne de télévision locale.

Finalement, "des fonctionnaires de la ville de Sapporo, la police de [l'île de] Hokkaido [sur laquelle se trouve Sapporo], une association locale de chasseurs et d'autres organisations concernées" ont coordonné "leurs efforts pour capturer l'ours brun, ou l'exterminer si nécessaire", a ajouté le porte-parole du gouvernement.

Les ours noirs d'Asie sont largement répandus au Japon, y compris sur l'île principale du pays. Les ours bruns, eux, occupent l'île d'Hokkaido au nord. Selon la Société japonaise des ours et des forêts, les ours vivant dans les forêts se rendent de plus en plus souvent dans des zones habitées par des humains à la recherche de nourriture.