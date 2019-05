Japon : une voiture heurte un groupe d'enfants sur le trottoir et fait 2 morts

Deux enfants ont perdu la vie dans un accident de la route au Japon, mercredi 8 mai. Une voiture a heurté un groupe de jeunes enfants dans la matinée à Ōtsu, dans l'ouest du Japon, rapporte l'AFP. Le véhicule "a heurté une file de 13 enfants d'une crèche et de trois puéricultrices qui étaient en train de marcher sur le trottoir", a indiqué la police. Un garçonnet et une fillette de deux ans chacun ont été tués et 13 blessés sont à déplorer, selon les informations du Japan Times.





Selon les images diffusées à la télévision, ce groupe d'enfants de 2-3 ans se trouvait près d'un passage piétons quand la voiture est sortie de route et les a renversés, après une collision avec un autre véhicule au niveau d'un carrefour. "Parmi les blessés, figurent aussi des enfants dans un état critique", a précisé la police selon qui une femme de 62 ans conduisait le véhicule incriminé, tandis qu'une autre de 52 ans était au volant de l'autre voiture accidentée. Les deux ont été aussitôt arrêtées sur des soupçons de "conduite négligente".