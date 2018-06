"Je m’en fiche complétement, et vous ?" : la veste de Melania Trump pour son voyage à la frontière mexicaine fait polémique

La Première dame américaine s’est rendue à la frontière avec le Mexique pour une visite surprise à des enfants sans-papiers, en pleine polémique sur la politique de séparation des familles de clandestins (mesure arrêtée mercredi par décret du président). « Ils ont peur sans leurs parents », s’est-elle exprimée sur place. "Je suis ici pour en savoir plus et je voudrais aussi vous demander comment je peux aider (…) pour les réunir avec leurs familles le plus vite possible ".