"Je m'en soucie" : Jenna Ortega, star de Disney Channel, réplique à Melania Trump et à sa veste "Je m'en fiche"

C'est une déclaration de "mode-politique". Jenna Ortega, la star de Disney Channel, a enfilé une veste "I do care and U should" ("Je m'en soucie et vous devriez faire la même chose") sur le tapis rouge des Radio Disney Music Awards, vendredi soir, à Los Angeles, pour protester contre Melania Trump.





En effet, jeudi, la Première dame avait semé le trouble avec la veste qu'elle portait. Au dos de celle-ci, on pouvait lire "I really don’t care, do u ?" ("Je m’en fiche complètement, et vous ?") alors qu'elle était en déplacement à la frontière mexicaine pour une visite surprise à des enfants sans-papiers, en pleine controverse sur la politique migratoire de Donald Trump.