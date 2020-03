"Je ne dors plus" : Toni, confiné depuis 15 jours, nous raconte le coronavirus en Italie

Car Maleo - comme Codogno - fait partie des 11 communes de Lombardie autour desquelles un "cordon sanitaire" a été mis en place. Dans la "zone rouge", une psychose s'installe. Certains magasins sont dévalisés. "On a vu des gens attendre avec leur caddie en file indienne alors qu’à l’intérieur du supermarché, il n’y avait plus rien", raconte Jérôme Garro, envoyé spécial LCI-TF1 sur place. "Ils redoutaient que les camions de livraison ne viennent plus. Je n’avais vu ce genre de scène qu’au cinéma."

Le prix des masques et des gels antibactériens a triplé et on ne trouve plus de papier toilette.

Le prix des masques et des gels antibactériens a triplé et on ne trouve plus de papier toilette. - Toni, un italien vivant à Maleo

Ce sentiment d'apocalypse, Toni continue de le subir. il prend sa température 2 fois par jour. Se lave les mains le plus souvent possible avec de l'alcool à 90°C. Comme il ne peut plus voir ses amis, il passe beaucoup de temps au téléphone et écoute... la télévision française car "il n'aime pas" les médias italiens. Quant à sa recherche d'emploi - ce traducteur ne peut plus s'en occuper autrement que par skype. Pas simple. "On a pris les premiers jours de confinement à la rigolade mais désormais, je suis un peu paniqué, je ne dors plus depuis trois jours, je n’arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je ne reçois aucun mail de la mairie, je suis au courant via les réseaux sociaux et les médias qui transmettent les informations officielles de ma région."

"Depuis le confinement, on sait qu’en allant au supermarché, on en a pour trois-quatre heures au lieu des 20 minutes habituelles. Ils ne nous font pas rentrer normalement, juste par petit groupe de trois. Il y a une longue attente devant, même s’il pleut. Les articles de première nécessité sont absents. La farine, le sucre, les pâtes manquent, le rayon "fruits et légumes" est quasi désert. Personne n’entre dans les pharmacies qui nous servent directement sur le trottoir. Le prix des masques et des gels antibactériens a triplé et on ne trouve plus de papier toilette. "