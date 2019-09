"Je suis déçu par moi-même" : Justin Trudeau dans la tourmente après de nouvelles images jugées racistes

ERREUR - Justin Trudeau a présenté mercredi ses "profondes excuses" pour s'être maquillé le visage en noir lors d'une soirée déguisée en 2001, quelques heures après la publication d'une photo embarrassante qui pourrait brouiller l'image du Premier ministre sortant, à un mois des législatives. Ce jeudi, une nouvelle vidéo du Premier ministre grimé en noir a été diffusé.

Après l'hymne de campagne approximatif, Justin Trudeau est rattrapé par des photos et des vidéos jugées racistes. Le Premier ministre canadien, en pleine campagne pour les législatives, a dû réagir après la divulgation d'un cliché le concernant le visage grimé, tout noir. "C'est quelque chose que je ne considérais pas comme raciste à l'époque, mais je reconnais aujourd'hui que c'était raciste, et j'en suis profondément désolé", a-t-il rapidement réagi.

Quelques heures plus tôt, le magazine américain Time publiait cette fameuse photo en noir et blanc qui a fait l'effet d'une bombe au Canada, une semaine après le début de la campagne électorale. On y voit un jeune Justin Trudeau, alors âgé de 29 ans, souriant, entouré de quatre femmes, portant un turban, le visage et les mains recouverts de maquillage foncé. Cette pratique controversée, dite du "blackface" ou "brownface", est considérée comme raciste. La photo, tirée d'un album de fin d'année de l'école de Vancouver où JustinTrudeau enseignait, a été prise lors d'une soirée de l'école privée sur le thème des Mille et une Nuits.