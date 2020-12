VIDÉO - "Je suis le gars qui vous vole Noël" : en larmes, un dirigeant canadien appelle à ne pas se réunir

"Si à ce stade, vous pensez que le Covid n'est pas réel, vous êtes des idiots. (...) Tenez-vous à l'écart des uns des autres. Je suis le gars qui vous dit de rester à l'écart à Noël et pendant les vacances que vous les célébriez religieusement ou non."

Brian Pallister annonce alors la lourde sentence : "Je suis le gars qui vole Noël… Pour vous protéger. Car c'est ce que vous devez faire, vous devez faire le bon choix. L'année prochaine, nous aurons énormément de choses à célébrer et nous le célébrerons cette année si nous faisons les choses bien. Vous n’avez pas à m’aimer. J’espère que dans les années à venir, vous me respecterez pour avoir eu le courage de vous dire la bonne chose à faire."

Le Canada enregistre une hausse record du nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans plusieurs provinces, dont le Québec et l'Ontario, les plus touchées depuis le printemps, mais aussi en Alberta et au Manitoba. Ottawa a commandé et placé des options sur plus de 400 millions de doses de vaccins de sept groupes pharmaceutiques.