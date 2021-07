"Je suis sans nouvelles de ma sœur" : les habitants éprouvés par les inondations en Allemagne

Jeudi soir, à quelques kilomètres de la ville de Meckenheim, dans un bourg déjà déserté, on annonce la rupture imminente d'une digue proche, soit une vague de quatre mètres. "Il y a trop de ruissellements qui convergent des zones environnantes vers le lac. Ça va rompre, tout le monde le dit alors on y va", explique une habitante. Plus loin, Rheinbach, ville fantôme également, est privée d'électricité et de population.