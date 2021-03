"Je suis tombé dans un guet-apens" : le couple Ghosn revient sur l'arrestation de l'ex-patron au Japon

Durant environ 300 pages de ce livre intitulé Ensemble, toujours (Editions de l'Observatoire), l'ancien patron revient en détails sur son année noire, qui a débuté par une arrestation à son arrivée au Japon. "On entre dans une salle, suivis de mes bagages qui ont réapparu et qui sont examinés minutieusement. Puis, par gestes, on me demande de me déshabiller. Complètement", écrit-il. "Je m’exécute. On me tend d’autres vêtements, un slip, un pantalon et une chemise à manches longues vert clair, ainsi que des claquettes en plastique de la même couleur. On m’a enlevé ma montre, ma ceinture, mon portefeuille. La liste de mes affaires personnelles est inscrite en japonais sur une feuille de papier, liste que je dois signer sans en saisir un mot. Pour finir, je suis pesé, mesuré, pris en photo. À ce moment précis, je ressens une impression fulgurante, presque une déflagration : celle de passer de TOUT à RIEN."