"Je veux qu’on retrouve mon fils vivant" : la maman de l'étudiant français disparu en Italie lance un appel à l'aide

LCI : De quels moyens disposez-vous sur place pour effectuer vos recherches ? Comment vous organisez-vous ?

Delphine Godard : Ce matin (ndlr : jeudi matin), nous avons débuté par un point avec les pompiers et les policiers de Policastro. Nous leur avons donné toutes les informations dont nous disposons. Nous avons notamment eu accès à l’ordinateur de Simon et à son itinéraire. Nous savons donc dans quelle zone il se trouve. Nous avons ensuite débuté les recherches. Mais le terrain est très difficile. Il s'agit d'une zone montagneuse, escarpée, avec beaucoup de végétation. Malgré leur bonne volonté et leur aide, les secours italiens ne sont pas assez nombreux pour explorer ce secteur. Et leurs drones et hélicoptères ne peuvent pas repérer Simon s'il est tombé dans une crevasse. Six jours après son appel à l'aide, dans lequel il explique avoir les deux jambes cassées, il nous fait de l'aide ! Il faut que la France et l’Italie nous apportent l’aide nécessaire pour explorer cette zone difficile.





LCI : Que demandez-vous précisément ?

Nous avons besoin de spéléologues, d'alpinistes ou de pompiers formés à la montagne, capables d'aller dans des zones inaccessibles. Je suis certaine que Simon a dévalé. Il est peut-être dans une crevasse. De notre côté, nous avons réalisé tout ce que nous pouvions. Désormais, nous "ramons". Les jours et les heures passent et il n'y a pas assez d'hommes sur le terrain. Demain (ndlr : vendredi), nous y retournerons quand même. Mais je veux de l'aide. Je veux qu’on retrouve mon fils vivant, le plus vite possible, et qu’on m’aide. Je suis sa maman et c’est insupportable de savoir que nous sommes tout près de lui mais que nous n'avons pas les aides nécessaires pour le retrouver.