"Nous repartirons en mer" : SOS Méditerranée annonce reprendre ses missions de sauvetage

LCI : Alors que les parlementaires européens commencent à peine leur mandat, pensez-vous qu’une solution sera trouvée afin que des ports puissent accueillir votre prochain navire ?





Fabienne Lassalle : Si certains ports sont bloqués, des solutions, jamais satisfaisantes, sont toujours trouvées, au bout de négociations entre les Etats. Nous espérons cependant que la répétition de ce type de situation de crise poussera les membres de l’Union européenne à enfin mettre en place un système de débarquement clair et prévisible. Je ne peux pas savoir quand un tel dispositif existera mais, de notre côté, nous continuerons à faire pression pour accélérer ce processus, car la situation est devenue intolérable.





Il est important de rappeler qu’une solution a existé avant 2015, et combien l'Italie a pris sa part de responsabilité. L’opération, nommée Mare Nostrum, était une initiative portée exclusivement par le pays et qui, en un an, a permis de secourir 150.000 personnes. Preuve que ces moyens étaient nécessaires et efficaces. Mais, sous la pression des autres pays de l’Union européenne (UE), cette mission a dû prendre fin. Et a été remplacée d’abord par Triton [qui se concentrait sur le contrôle aux frontières, ndlr], avant la déclaration de Malte, signée le 3 février 2017. C'est l’absence de moyens donné au sauvetage qui a provoqué et amené des citoyens européens à créer SOS Méditerranée. Il faut aussi rappeler que le début de nos soucis n’est pas arrivé avec Matteo Salvini au pouvoir en Italie. Le point de rupture, c’est la déclaration de Malte, lorsqu’on a fait le choix d’externaliser les protections des frontières européennes aux libyens pour tenter, par tous les moyens, d’empêcher les départs de Libye en renforçant un corps qui n’en est pas vraiment un. Avec des garde-côtes en collusion avec des trafiquants libyens. Et là, je ne vous parle pas d’allégations. Encore une fois, ce sont des faits réels et documentés.





LCI : Entre un "environnement hostile" et une décision européenne qui se fait attendre, le sauvetage en mer est-il devenu impossible ?





Fabienne Lassalle : Difficile mais pas impossible, non. Notre premier souci sera celui de retrouver un navire plus récent, et donc nécessairement plus cher. Ensuite, il nous faudra trouver un pavillon d’un Etat solide, qui respecte le droit maritime et qui résistera aux pressions politiques. Car nous avons été témoins de pays qui, au motif qu’il n’y avait pas de système de débarquement défini par les Etats de l’UE, ont refusé que les bateaux repartent ou ont refusé d’offrir un pavillon. Mais cela ne rend pas notre mission impossible et je vous assure que nous repartirons en mer. Pour des raisons évidentes de sécurité, ni la date ni le pays qui nous soutiendra ne seront communiqués, afin d’éviter les pressions et multiples entraves qui seront mises sur notre chemin. Mais oui, nous avançons, et nous avons de nombreuses pistes.