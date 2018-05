Jean-Yves Le Drian : "Les Italiens ont voté, il faut respecter leurs votes"

L'Europe est une nouvelle fois bousculée par le populisme. C'est la raison pour laquelle elle a pris position par rapport à la situation italienne. Effectivement, l'Italie se dirige finalement vers un gouvernement d'union. Jean-Yves Le Drian, qui dirige la diplomatie française depuis plus d'un an, est intervenu sur notre plateau pour en parler. "Je pense qu'il ne faut pas porter de jugement car on a besoin de l'Italie. Pour la France, c'est un grand partenaire", a-t-il précisé. Il a également donné son avis sur la Syrie, le terrorisme et sur les sanctions américaines contre l'Europe, qui sont tombées dans l'après-midi de ce jeudi 31 mai 2018.



