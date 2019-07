Un milliardaire américain, proche de Donald Trump, inculpé pour trafic sexuel de mineures

Il a été interpellé en sortant de son jet privé dans le New Jersey samedi 6 juillet. Jeffrey Epstein, 66 ans, est accusé de "trafic sexuel" de mineures et d'association de malfaiteurs. Il comparaissait devant un juge de New York ce lundi concernant des faits qui se seraient déroulés entre 2002 et 2005. Il a été inculpé pour exploitation sexuelle ayant concerné des dizaines de mineures. Les procureurs fédéraux ont également annoncé la découverte de photos de jeunes filles dénudées dans la maison du milliardaire à New York.





L'homme n'en est pas à sa première histoire avec la justice, il y a une dizaine d'années, il avait été accusé de recourir aux services de prostituées mineures.