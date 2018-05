Jérusalem : les Etats-Unis ouvrent leur ambassade ce lundi malgré la colère des Palestiniens

Jérusalem est une ville sainte aux yeux des musulmans, des juifs et des chrétiens. Israël s'est emparé de Jérusalem-Est en 1967 et l'a annexée, pour en faire sa capitale "éternelle" et "indivisible". Depuis, les Palestiniens rêvent de reprendre cette partie Est, pour en faire la capitale de l’État auxquels ils aspirent. C’est donc dire si la décision de Donald Trump de déménager, ce lundi, l’ambassade des États-Unis de Tel-Aviv à cette partie spécifique de Jérusalem a de quoi faire du grabuge.