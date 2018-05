Jeudi 10 mai : la revue de presse de Françoise Degois

La réaction de l'Europe face au retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien suscite l'intérêt des journaux ce jeudi. En Une de Libération : "Avancer sans lui". Alexandra Schwartzbrod opte pour son édito dans le même quotidien : "Tonnerre". Patrick Saint-Paul titre son édito dans Le Figaro : "Coup de froid transatlantique". Autre sujet, Libération publie : "Nathalie Loiseau et le shopping de l'asile". Un article dans Challenge s'intitule : "Pouvoir d'achat : quand l'Insee persiste et signe face à Bercy". Un sondage dans Paris Match s'intitule : "Le classement des personnalités politiques". Autre thème en couverture de Sud Ouest : "Fin de taxe d'habitation, qui va payer ?". Enfin, un entretien de Daniel Cordier se retrouve en une du Monde : "De Jean Moulin à la jeunesse, la leçon de vie d'un homme libre".



