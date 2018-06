Jeudi 14 juin : la revue de presse de Natacha Polony

La Coupe du monde de football 2018 en Russie suscite l'intérêt de la presse ce jeudi. A la Une de L'Equipe : "Danse avec les Tsars". En couverture de Libération : "Mondial de foot, bons baisers de Russie". A la Une du Figaro : "Mondial : la Russie de Poutine accueille la planète football". Dans le même quotidien, Robert Redeker titre sa tribune libre : "La Coupe du monde de football, liturgie d'un nouveau panagisme ?". Autre article du Figaro : "Ce que signifiait la victoire sportive dans l'Antiquité". Le Parisien intitule : "Des hymnes complètement foot !". Un autre article du même quotidien : "Mais c'est quoi ces chansons ?". Autre sujet, en couverture de L'Humanité : "Macron piétine la solidarité". Le quotidien titre son édito : "pognon des pauvres". Dans le Républicain Lorrain, Xavier Brouet opte pour son édito : "Télescopage". Dans les Dernières Nouvelles d'Alsace, Claude Mislin titre son édito : "Buzz à part... ". Dans L'Opinion, Nicolas Beytout opte pour son édito : "Le social au prisme de l'efficacité". Dans Les Echos, Cécile Cornudet titre son édito : "A la recherche de la pierre "philosociale". Dans la Charente Libre, Maurice Bontinck intitule son édito : "Aides sociales : nouveau monde, vieilles recettes". L'Opinion surtitre ses articles : "Pognon de dingue". Autre titre de L'Opinion : "Lasagne et paella". Libération titre : "Rome pique une crise, Paris temporise". Enfin, l'article du jour est publié au site Causeur : "Les centristes sont les plus hostiles à la démocratie".



