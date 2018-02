Jeudi 15 février : la revue de presse de Natacha Polony

La réforme du baccalauréat est la principale préoccupation de la presse de ce jeudi. En couverture des Echos : "Macron lance son big bang de l'éducation". A la Une de La Croix : "Bacc et lycée, le big bang". Pour Le Figaro : "Blanquer s'impose comme l'atout réformateur de Macron". Celle de l'Opinion : "Blanquer décroche son bac pol". Sur la couverture de Libération : "Bac, un totem est tombé". Le Point opte pour : "Le vice-président". Et à la Une de Valeurs Actuelles : "La nouvelle star". Pour ce qui est des articles, Le Parisien titre : "Blanquer, chouchou de la classe". L'Est Républicain titre son édito : "Entré par effraction". Des articles dans Libération et dans l'Opinion exposent des avis contradictoires sur ce sujet. L'alsace propose pour son édito : "Bac : une réforme à clarifier". Un article dans les Dernières Nouvelles d'Alsace a pour titre : "Le lycée après le bac". L'éditorial des Echos s'intitule : "L'école libre". Autre sujet, en couverture de L'Obs : "Faut-il tout balancer ?" sur les dangers du tribunal médiatique. Une interview de Catherine De Haas dans le même magazine a pour titre : "Un homme sur deux ou trois est un agresseur". La chronique Livres du Figaro s'intitule : "L'éternel féminin, impossible à dépasser". Enfin, l'article du jour a été publié par l'Ulyces : "Un dealer brésilien enlève deux infirmières et les force à vacciner des pauvres contre la fièvre jaune".



Ce jeudi 15 février 2018, Natacha Polony, dans sa chronique "Polony sans filtre", nous présente la revue de presse du jour. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 15/02/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.