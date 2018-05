Jeudi 17 mai : la revue de presse de Natacha Polony

La possible démission de Nicolas Hulot suscite l'intérêt de la presse ce jeudi. Dans L'Opinion, Rémi Godeau titre son édito : "Vivement les vacances, Monsieur Hulot !". Dans Les Echos, Cécile Cornudet opte pour son édito : "Nicolas Hulot, l'auto-dévaluation". Bruno Dive titre son édito dans Sud Ouest : "La vacance de Monsieur Hulot". Dans Le Figaro, Guillaume Tabard opte pour son édito : "Nicolas Hulot ou le doute perpétuel". Autre sujet en Une de l'Opinion : "Hidalgo piégée par le contrat Velib'". En couverture du Point : "Les hommes sont-ils dépassés ?". Un article de Michel Schneider dans le même quotidien s'intitule : "Celles et ceux...". Enfin, l'article du jour est publié au Monde : "Deux footballeurs allemands font scandale en faisant d'Erdogan leur président".



