Jeudi 19 avril : la revue de presse de Natacha Polony

La colère qui gronde un peu partout en France suscite l'intérêt des journaux ce mercredi. En Une du Figaro : "Grèves : Isolée, la CGT choisit la fuite en avant". Dans La Nouvelle République, Bruno Bécard titre son édito : "Coagulation ?". L'Opinion publie : "Le service national universel de Macron pourrait se résumer à une semaine d'internat obligatoire". Ouest France titre en couverture : "NDDL : L'écologie n'est pas l'anarchie". Dans La République des Pyrénées, Jean-Marcel Bouguereau titre son édito : "La Zad contre l'Etat de droit". Dans La Montagne, Florence Chédotal opte pour son édito : "La loi du plus fort". Les Echos publient : "Surfaces agricoles et espaces naturels continuent de disparaître en France". Un article signé Fabrice Nicolino dans Charlie Hebdo s'intitule : "Quand la FAO plébiscite l'agriculture biologique". Le Monde titre : "Les gens de Monsanto". Libération publie : "Tu ne mangeras point". Enfin, l'article du jour est publié dans le même quotidien : "Sur les campus américains, la nouvelle guerre de free speech".



