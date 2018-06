Jeudi 21 juin : la revue de presse de Natacha Polony

La volte-face de Donald Trump sur la séparation des familles de migrants suscite l'intérêt des journaux ce jeudi. En couverture de Libération : "Trump et les enfants migrants La tache". Maurice Bontinck titre son édito dans Charente Libre : "Migrants : les mots plongés dans un bain de sens". Dans Le Républicain Lorrain, Xavier Brouet opte pour son édito : "Sous la pression". L'édito de Jean-Marcel Bouguereau dans La République des Pyrénées s'intitule : "Des enfants en cage". Bernard Stéphan titre dans La Montagne : "Gros temps à venir". Autre sujet en couverture du Figaro : "Budget : la bataille des économies est lancée". Un autre article dans le même quotidien s'intitule : "Outre-Manche, des scandales sèment le doute sur un modèle très répandu". Autre thème, une interview de Jean-Michel Blanquer au Parisien s'intitule : "Notre objectif : un million de collégiens dans les chorales". Le Figaro publie : "Jean de la Fontaine accompagnera les élèves de CM2 en vacances". Une interview croisée dans le supplément Le Figaro et vous s'intitule : "La Fontaine, à fond les fables !". Enfin, les articles à ne pas manquer sont publié au Monde : "Au temps de l'URSS, voyages en terrain inconnu" et "Pérou, la blessure ouverte du 21 juin 1978".



