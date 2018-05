Jeudi 24 mai : la revue de presse de Natacha Polony

Le salon VivaTech, qui ouvre ses portes à Paris, suscite l'intérêt de la presse ce jeudi. En Une des Echos : "Paris accueille la tech mondiale". En couverture de L'Opinion : "Macron, président des geeks". Le Point titre : "Tariq Krim : Il faut limiter certaines technologies avant qu'il ne soit trop tard". Autre sujet, Le Monde publie : "Bientôt des bébés à la carte ?". Le Parisien titre : "On va angoisser pendant tout l'été ?". En couverture de L'OBS : "Déplastifions-nous !". Le Parisien publie : "Sous la plage... la décharge". Le Point opte pour : "Avec EuropaCity, la France va-t-elle sortir des accords de Paris ?". Enfin, les articles du jour sont publiés au Figaro : "Quand la planète est un terrain de football" et "Cohn-Bendit, utopiste du ballon rond".



