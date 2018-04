Jeudi 26 avril : la revue de presse de Françoise Degois

Le discours d'Emmanuel au Congrès américain suscite l'intérêt de la presse ce jeudi. Le Parisien titre : "Macron se paie Trump devant le Congrès". Dans Le Figaro, Patrick Saint-Paul titre son édito : "La bromance, et après ?". Jean-Dominique Merchet titre son édito dans l'Opinion : "Emmanuel Macron à Washington : la diplomatie du en même temps atteint ses limites sur l’Iran". Le Figaro publie : "Macron aux Etats-Unis, les médias américains entre glamour et sarcasme". Autre sujet en couverture de Charlie Hebdo : "Macron 3 en 1 dissout les grèves, nettoie les ZAD, débouche les facs". Autre thème, Libération titre : "SNCF : malgré les accros, les syndicats jouent l'unité". Les Echos intitulent : "Le repli du chômage se confirme, mais son rythme reste limité". Le Parisien titre : "Pourquoi le chômage baisse si doucement". Enfin, côté sports, en couverture de L'Equipe : "Marseille en fusion" et en Une de La Provence : "Salzbourg, bienvenue en enfer".



Ce jeudi 26 avril 2018, Françoise Degois, dans sa chronique "Degois sans filtre", nous présente la revue de presse du jour. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 26/04/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.