Jeudi 28 : la revue de presse de Natacha Polony

Le sommet de l'Europe sur l'immigration suscite l'intérêt de la presse ce jeudi. En couverture de L'Humanité : "Union Européenne, le sommet de la honte". A la Une de Libération : "Europe : on ferme". Le Parisien intitule : "Migrants : pourquoi ils ont choisi la France". La Croix titre : "Cohésion, l'Europe à l'épreuve". Dans le même quotidien, Guillaume Goubert titre son édito : "Pédagogie des migrations". A la Une de l'Opinion : "Migrant : le pari de dingue d'une Europe à la carte". Nicolas Beytout titre son édito dans le même quotidien : "La stratégie de la marche arrière". Dans L'Est Républicain, Philippe Marcacci opte pour son édito : "L'urgence et les faux-semblants". Dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Jean-Claude Kiefer titre son édito : "Berlin: un risque d'affaiblissement". Dans La Voix du Nord, Jean-Michel Bretonnier intitule son édito : "Merkel, une certaine idée de l'Allemagne". Dans L'Alsace, Laurent Bodin opte pour son édito : "Katastrophe !". A la Une de l'Equipe : "La Bérézina". Autre sujet, Le Monde intitule : "Le difficile an II des salles de shoot". Le Figaro titre : "Agressions, détritus, squats : dans le Xe, les riverains usés par la salle de shoot". Libération titre : "Chine : des drones en forme de pigeon volent pour la police". Enfin, l'article du jour est publié au Parisien : "Qui est le père du bébé vendu deux fois ?".



