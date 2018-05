Jeudi 3 mai : la revue de presse de Natacha Polony

La suppression de l'"exit tax", annoncée par Emmanuel Macron dans le magazine Forbes, suscite l'intérêt de la presse ce jeudi. Dans Les Echos, Cécile Cornudet titre son édito : "Macron et la taxe qui parle". Dans Le Républicain Lorrain, Michel Klekowicki opte pour son édito : "Exit l'exit tax". Dans Charente Libre, Maurice Bontinck titre son édito : "La contre-révolution libérale d'Emmanuel Macron". Autre sujet, le Figaro titre : "François Ruffin veut faire la fête à Macron". L'OBS publie : "De la Providence à l'Assemblée : comment devient-on François Ruffin ?". Autre thème en couverture de Libération : "Un Black Bloc s'explique". Le Parisien titre : "Violences du 1er Mai : comment en est-on arrivé là ?". Le même quotidien publie un témoignage : "Paris : les casseurs se trompent de cible". Enfin, l'article du jour est paru sur le site Causeur : "Ecoute-moi bien, petit con de casseur privilégié".



Ce jeudi 3 mai 2018, Natacha Polony, dans sa chronique Polony sans filtre, nous présente la revue de presse du jour. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 03/05/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.