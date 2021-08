Après un départ forcé des JO de Tokyo avorté, la sprinteuse Tsimanouskaya veut rejoindre la Pologne

Alors qu'elle devait participer à l'épreuve féminine du 200 mètres ce lundi, la jeune athlète de 24 ans a été vue à l'aéroport de Tokyo, accompagnée de deux hommes en civils. "Des agents du KGB" biélorusse, selon certains, de simples membres de sa fédération d'après d'autres. Toujours est-il qu'elle assure que les autorités de son pays ont tenté de l'expulser du pays contre son gré. "J'ai subi des pressions et on essaye de me faire partir du pays sans mon accord", a-t-elle ainsi lancé dans une vidéo publiée sur le réseau social Telegram et largement diffusée.