Les sportifs nord-coréens prisonniers de la politique de leur pays

Une certitude : les JO d’hiver ne sont pas non plus directement en cause, puisque la Corée du Nord y a participé huit fois, la première en 1964 à Innsbruck (Autriche), la dernière en 2010 à Vancouver (Canada), pour un bilan de deux médailles, une d’argent en 1964 et une de bronze en 1992, chaque fois en patinage de vitesse. Certains considèrent que le régime décide d’envoyer des athlètes en fonction de leur chance de victoires, mais non : Kim Jong-un a boycotté les Mondiaux d’haltérophilie de novembre dernier, alors que ses athlètes dominent presque toutes les catégories de cette discipline. Hasard ou coïncidence : ladite compétition avait lieu aux États-Unis.