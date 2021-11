Jeux vidéo : Fortnite devient inaccessible en Chine

Fortnite est l'un des jeux les plus populaires au monde, avec à son actif plus de 350 millions d'utilisateurs, soit plus que la population des États-Unis. Si le téléchargement de l'application est gratuit, celle-ci génère des milliards de revenus avec l'achat par les joueurs d'éléments additionnels pour leurs personnages, notamment des tenues. Fort de cette audience, Fortnite s'ouvre ces derniers mois à des collaborations avec des célébrités - Travis Scott, Conor McGregor et Neymar en tête - qui apparaissent ponctuellement dans le jeu sous forme d'avatars.