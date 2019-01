JMJ au Panama : un accueil digne d'une rock-star pour le pape François

Le pape François est venu participer aux Journées mondiales de la jeunesse au Panama. Un événement qui réunit les jeunes catholiques des quatre coins du globe. L'accueil du souverain pontife a été digne de celui d'une rock-star. Il a cependant souligné ne pas vouloir d'une église plus "cool" pour attirer les fidèles.



