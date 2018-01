Corée du Nord : des dizaines de pom-pom girls aux JO 2018, une évidence pour le régime

Combien seront-ils ? Pour le moment, peu de détails ont filtré concernant les athlètes nord-coréens qui vont participer en février aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Seule certitude : des pom-pom girls feront partie de la délégation. Difficile de faire sans elles, tant elles sont un rouage incontournable de la diplomatie du régime.





La Corée du Nord a proposé ce mercredi d'envoyer 230 pom-pom girls aux JO. Un chiffre qui, sauf surprise, devrait être supérieur au nombre d'athlètes… Rien d'étonnant, tant "l'Armée de beautés" (c'est leur surnom en Corée du Sud) est une institution. A tel point que la femme de Kim Jong-Un elle-même, Ri Sol-Ju, fut pom-pom girl dans le groupe qui avait accompagné la délégation nord-coréenne aux championnats d'Asie d'athlétisme de 2005 à Incheon. A en croire An Chan-Il, un transfuge nord-coréen animant l'Institut mondial pour les études nord-coréennes, les pom-pom girls, toutes plus ou moins âgées d'une vingtaine d'années, sont choisies par le régime sur des critères précis. "Elles doivent faire plus de 1,63m et provenir d'une bonne famille", a-t-il expliqué. "Beaucoup étudient à l'Université d'élite Kim Il-Sung."