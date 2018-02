JO d'hiver : et Kim Jong-Un jugea la Corée du Sud "très impressionnante"

Après deux années de montée des tensions sur la péninsule en raison de la course à l'arme atomique de Pyongyang et des échanges d'insultes et de menaces avec les Etats-Unis, les JO de Pyeongchang ont permis un spectaculaire rapprochement entre Nord et Sud. Mais les analystes estiment que cette "détente" pourrait disparaître aussi vite qu'elle est née après les Jeux olympiques et Paralympiques, quand Séoul et Washington lanceront de vastes exercices militaires qui ont chaque année le don de provoquer la fureur de la Corée du Nord. Preuve que le réchauffement entre les deux pays est précaire, l'invitation remise samedi par Kim Yo Jong au président sud-coréen Moon Jae-in pour un sommet à Pyongyang reste en suspens : le président sud-coréen n'a pas immédiatement accepté, indiquant que "les bonnes conditions" devaient être réunies.