JO de Pyeongchang : 5 choses que vous ne soupçonnez pas sur la Corée du Sud

Le nombre moyen d'enfants qu'une femme est susceptible de mettre au monde était de 1,17 en 2016, le plus faible de la planète. La moyenne mondiale est de 2,4. En 2017, ce taux devrait descendre à un nouveau record de 1,07 avec pour la première fois moins de 400.000 nouveaux-nés. Ajouté au vieillissement rapide des 50 millions d'habitants, la population devrait commencer à décroître en 2050 et l'avenir du pays est en question. Comment la Corée du Sud en est-elle arrivée là ? Les experts mettent en cause les coûts du logement et de l'éducation des enfants, ainsi que les craintes de chômage.