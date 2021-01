Biden accuse Trump d'avoir "déchaîné un assaut sans merci contre les institutions" démocratiques

Une colère froide. Au lendemain de l'invasion du Capitole par des partisans du président sortant Donald Trump, le président-élu Joe Biden a accusé depuis son fief de Wilmington (Delaware) le milliardaire d'avoir "déchaîné un assaut sans merci contre les institutions" démocratiques américaines. Un président qui selon le démocrate a "multiplié les assauts " contre la démocratie américaine depuis quatre ans.

"Hier était à mes yeux l'un des jours les plus sombres de notre Histoire", a déploré Joe Biden, qualifiant ceux qui ont participé à ces troubles de "criminels, de terroristes". "Notre tâche aujourd'hui et pour les quatre années à venir est (...) de permettre un renouveau de la politique dont la finalité est de résoudre les problèmes, pas de souffler sur les flammes de la haine et du chaos", a assuré l'ancien vice-président. "L'Amérique est bâtie sur l'honneur, la décence, le respect et la tolérance", a-t-il insisté.