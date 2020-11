Il promet d'être le président "de tous les Américains" : Biden pourra-t-il réconcilier républicains et démocrates ?

Mais le 45e président des Etats-Unis apparaît isolé au sein de son propre parti dans sa croisade contre un "vol" du scrutin dont il aurait été la victime. Car au-delà de Donald Jr et Eric, deux de ses fils, lancés depuis plusieurs jours dans une campagne de désinformation évoquant des tricheries massives, peu de figures de premier plan le soutiennent. Le sénateur et ex-candidat à la présidentielle américaine Mitt Romney a d'ailleurs été le premier poids lourd républicain à féliciter Joe Biden et Kamala Harris, des personnes "de bonne volonté et de caractère admirable", a-t-il dit.

Alors, les deux camps pourront-ils à l'avenir se parler sans vociférer ? C'est toute la question. Et la réconciliation ne sera pas simple entre l'Amérique des villes pro-Biden, et celle des campagnes pro-Trump. Pour autant, beaucoup de Trumpistes semblaient se préparer à cette défaite, en affichant même pour certains une forme de résignation.

A l'image de Dylan Anderson, un habitant de Cottage Grove dans le Wisconsin, électeur républicain, presque gêné d'avouer son vote devant les caméras de TF1. "J'ai voté pour Trump, et je crois que ça pourrait me rendre désagréable auprès de pas mal de gens, mais je suis prêt à en discuter avec n'importe qui", dit-il. "On en arrive à un point où on n'arrive même plus à se parler. Or si on parlait vraiment ensemble, on réaliserait qu'on a les mêmes idéaux, les mêmes buts, c'est juste une manière différente d'y parvenir", poursuit-il.