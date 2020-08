Joe Biden investi par les démocrates : quels sont les atouts et les faiblesses du candidat à la présidentielle américaine ?

Guillaume Debré, journaliste à TF1 spécialiste des Etats-Unis et auteur du livre "Je twitte donc je suis, l’art de gouverner selon Donald Trump" (Editions Fayard) décrypte les points forts de celui qui doit incarner l'alternative à Trump le 3 novembre. Et les défauts que ne manquera pas de souligner son adversaire.

Deuxième point fort : son histoire personnelle. Il est issu d’une famille de cols bleus de la côte Ouest, et a été élu sénateur à 30 ans. Il a vécu un drame personnel quand sa première femme et sa fille ont trouvé la mort dans un accident de voiture en 1972, puis il a été à nouveau touché dans sa chair lorsque son fils aîné Beau a succombé à un cancer en 2015. Ses origines et ce parcours lui permettent d’avoir cette capacité à retisser des connexions avec l'électorat ouvrier du Parti démocrate qui avait été séduite par Trump, notamment dans les trois Etats-clés du Midwest : le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Ça, c'est un atout pour aller challenger Trump sur cet électorat crucial.

"Je lui trouve trois défauts. D'abord, c'est un gros gaffeur. Il dit n'importe quoi. Il mélange les "millions" à la place des "milliards", son discours manque de structure... Pourtant, il en est déjà à sa troisième campagne. C'est un candidat qui avait essayé à deux reprises d'être président des Etats-Unis (en 1988 et en 2008) et à chaque fois, il n’a réussi à enlever aucune primaire. Donc ce n'est vraiment pas un animal politique. Face à Trump, qui lui est un showman, la réserve de Biden et sa capacité à enchaîner les gaffes politiques et à faire des erreurs, sont un vrai sujet pour lui.

La deuxième faiblesse, c'est que l'ancien sénateur du Delaware est une créature de Washington où il a siégé pendant quarante-huit ans. Et aujourd’hui, les Américains nourrissent un profond rejet de la classe politique et des professionnels de la politique. Pour bien comprendre, ils ont le même rapport à Washington que nous vis-à-vis de Bruxelles. C'est une capitale fédérale lointaine. C’est forcément un des points sur lesquels les Républicains vont essayer d'appuyer.

Enfin, sa troisième faiblesse, c’est qu’il n'est pas Trump. Ce qui est pourrait se révéler être une force peut aussi se retourner contre lui. N'oublions pas que Trump a quand même réussi à capter la colère d'une partie de l'Amérique déçue, justement, par Washington. C’est vrai, Trump est clivant et polarisant, mais il occupe l'espace. C'est lui qui structure le narratif politique et électoral. Et ça va être très compliqué pour Biden de déstabiliser Trump, notamment pendant les débats."