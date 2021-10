Joe Biden reporte la déclassification d’archives secrètes sur l’assassinat de JFK

L'actuel président américain Joe Biden reporte d'un an encore la déclassification de plusieurs centaines d'archives secrètes sur l'assassinat de John F. Kennedy à Dallas, en 1963. En cause, la pandémie de Covid-19.

Pour le chef de la Maison Blanche, ce report est nécessaire pour "prévenir toute atteinte à la sécurité militaire, aux opérations du renseignement, au maintien de l'ordre public et à la conduite de relations extérieures". Toutes ces considérations apparaissent comme étant "plus importantes que l'intérêt général de voir une déclassification immédiate", appuie Joe Biden.

Des décennies plus tard, en 2017, sous la présidence de Donald Trump, les Archives nationales des Etats-Unis ont déclassifié à trois reprises une série de dossiers. Dedans, on y apprenait notamment que la CIA et le FBI suivaient de près les activités de Lee Harvey Oswald avant son passage à l'acte, mais aussi que ce dernier faisait l'objet de menaces de mort et le "plaisir heureux" de l'ambassadeur de Cuba aux Etats-Unis après la mort de JFK.