Biden VS Trump : suivez l'ultime débat de la présidentielle vendredi sur LCI et LCI.fr

NUIT AMÉRICAINE, ÉPISODE 3 - Rendez-vous dès 3h du matin ce vendredi sur LCI pour suivre en direct le dernier débat télévisé de la campagne américaine entre Donald Trump et Joe Biden.

Une semaine après l'annulation surprise du deuxième débat présidentielle, le chef de l'État ayant refusé la visioconférence, Donald Trump et Joe Biden se retrouvent ce vendredi à 3h du matin (heure française) pour une dernière confrontation avant le scrutin du 3 novembre. Un duel diffusé depuis Nashville dans le Tennessee que vous pourrez suivre en direct et en français sur LCI et LCI.fr. Au centre de cet affrontement, le Covid-19 occupera une place prépondérante alors que les États-Unis semblent faire face à un troisième pic de contamination. Sans compter que Donald Trump a lui même été touché par le virus et hospitalisé. En difficulté dans les sondages, le président devrait faire preuve d'une grande agressivité à l'égard de Joe Biden, et pourrait notamment revenir sur les dernières révélations autour du fils de son rival, Hunter. Des attaques que le chef de l'État porte déjà depuis une semaine, lors de ses innombrables meetings comme au cours de ses interviews sur sa chaîne préférée, Fox News.

Nouveauté : la commission américaine chargée des débats a annoncé lundi son intention de couper les micros des deux candidats lorsqu'ils n'auront pas la parole. Le but ? Éviter la cacophonie du premier débat, lors duquel Donald Trump avait interrompu 71 fois son rival démocrate, ce dernier trois fois moins (22), selon le site d'informations Axios.

Les deux hommes disposeront chacun de deux minutes pour répondre aux questions de la modératrice du débat - la correspondante de NBC à la Maison Blanche Kristen Welker. Une fois ce laps de temps passé, une discussion ouverte sera possible, avec cette fois les deux micros ouverts. 90 minutes sont prévues pour aborder six thèmes, par séquences de 15 minutes : la lutte contre le Covid-19, les familles américaines, la question raciale, le changement climatique, la sécurité nationale et le leadership.

