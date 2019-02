Harcelé en raison de son nom de famille, Joshua Trump a assisté au discours du président sur l'état de l'Union

Invité spécial de la première dame, Joshua Trump "apprécie la science, l'art et l'histoire", selon sa description sur le site de la Maison-Blanche. "Il aime aussi les animaux et espère en faire sa carrière. Son héros et son meilleur ami est son oncle Cody, qui sert dans l'armée de l'air américaine." Lors du discours sur l’état de l’Union, où il s’est assoupi un petit moment, provoquant l'hilarité sur Twitter, il se trouvait à deux places de Melania Trump, qui a lancé "Be Best", une campagne contre le harcèlement chez les enfants.





Une initiative que certains commentateurs étasuniens ont jugée fallacieuse aux vues du comportement de son mari, qui n’hésite pas à critiquer, et moquer, des personnalités publiques en visant leur physique. Le journaliste star Don Lemon, présentateur pour CNN, a ainsi espéré que la rencontre entre le président américain et le jeune homme puisse servir de leçon. "Peut-être qu’il verra le problème avec son comportement et qu’il arrêtera d'être insultant et moqueur."