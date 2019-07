Journalistes assassinés en 2013 au Mali : une enquête de RFI contredit la version officielle

Sollicité par RFI, le porte-parole de l'état-major des armées n’a pas souhaité faire de commentaire. "Les forces spéciales ont-elles simplement voulu garder la trace des ravisseurs ? Ont-elles tenté une action pour libérer Ghislaine Dupont et Claude Verlon ? Y a-t-il eu contact visuel, voire échange de tirs ?", s’interroge aujourd'hui RFI. Six ans après, les conditions dans lesquelles Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été assassinés restent troubles.