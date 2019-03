L'hommage de Google pour la journée internationale des droits des femmes

Un coup de projecteur qu’elle considère donc comme une opportunité "inédite d’atteindre une plus large audience". L’occasion pour elle de montrer que "les femmes n’ont pas besoin, et ne doivent pas se conformer aux règles et aux limites d’un système patriarcal". Pour ce faire, Cyla Costa joue avec la typographie et les couleurs, afin de représenter "la construction d’un avenir meilleur et bien structuré", tout en laissant les arrondis de certaines lettres dessiner une "poésie du changement".





Un changement bienvenu, alors qu'au moins une femme sur trois dans le monde a subi une forme ou autre de violence sexiste, selon l'Unicef.