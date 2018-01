Journée mondiale des migrants : le pape François lance un appel à l'hospitalité

La pauvreté est l'une des raisons qui poussent des centaines de milliers de migrants sur les routes. L'Église catholique leur consacre chaque année une journée mondiale. Et à cette occasion, le pape François a appelé à l'accueil de ces réfugiés. "Ce n’est pas un péché d’avoir peur. Le péché, c’est de laisser ces peurs alimenter l'hostilité et le rejet", a-t-il rappelé.



