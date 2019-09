"Si je n'avais rien fait, personne n'aurait jamais rien su" : notre rencontre exclusive avec Edward Snowden

ÉVÉNEMENT- A Moscou, une équipe de TF1 a pu rencontrer le lanceur d'alerte américain réfugié en Russie depuis qu'il a dénoncé la surveillance massive des communications aux États-Unis. Cet entretien, dont nous publions un extrait, est à retrouver dans le JT de 20H d'Anne-Claire Coudray ce samedi 14 septembre.

"Je ne vis pas dans la peur, je ne peux pas contrôler ce qui m’arrivera demain". A Moscou où il vit dans la crainte perpétuelle d'une arrestation des services américains, Edward Snowden a accepté de rencontrer TF1 à l'occasion de la sortie de ses mémoires.

L'opportunité aussi de savoir si, six ans plus tard, l'ancien employé de la CIA ne regrette pas d'avoir révélé en 2013 l'existence d'un système de surveillance mondiale des communications et d'internet. Des révélations qui lui valent d'avoir été inculpé par les États-Unis pour espionnage et vol de secrets d'État, et qui l'obligent désormais à se déplacer avec la plus grande vigilance comme ce fut le cas lorsque notre équipe l'a retrouvé dans un grand hôtel de la capitale russe, à deux pas du Kremlin.