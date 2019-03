Jugé cancérigène par un jury américain, le Roundup de Monsanto une fois encore sur le banc des accusés

Alors que ce procès, débuté le 25 février, se déroule en deux phases, la première consacrée au produit en lui-même et à ses effets, la seconde chargée d’établir la responsabilité du groupe Bayer, les avocats du plaignant se sont déclarés "très satisfaits" et ont précisé qu’ils allaient désormais s’atteler à prouver "que Monsanto n'a pas eu une approche responsable et objective à propos de (la dangerosité) du Roundup." "Monsanto ne se soucie pas particulièrement de savoir si son produit cause ou non le cancer, préférant manipuler l'opinion publique et décrédibiliser quiconque soulève des inquiétudes légitimes" ont-ils ajouté.