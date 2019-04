Julian Assange arrêté : le fondateur de WikiLeaks pourrait-il demander l’asile politique à la France ?

Pas sûr malgré tout que le gouvernement partage ce point de vue. Interrogée ce vendredi sur Franceinfo, le ministre de la Culture Franck Riester a botté en touche : "La réponse du gouvernement, c'est de faire confiance aux Britanniques sur la façon dont ils vont, avec leur justice, traiter la question de Julian Assange". Même son de cloche du côté de la secrétaire d'Etat aux Affaires Européennes, Amélie de Montchalin, invitée de France Inter ce matin : "Je pense qu’il faut écouter ce qu'il veut faire (...) Mais on n’offre pas l’asile à quelqu’un qui ne le demande pas."





Certes, le principal intéressé n'a, pour l'heure, pas sollicité Paris. Selon son avocate, Jennifer Robinson, il va "contester et combattre" la demande d'extradition vers les Etats-Unis. Celle-ci doit être étudiée lors d'une audience le 2 mai prochain. Le temps de préparer une demande d'asile tricolore ?





En France, un cadre légal existe pour les cas des lanceurs d'alerte : après le choc de l'affaire Jérôme Cahuzac, la France a musclé son arsenal anticorruption et s'est en effet dotée fin 2016 (loi Sapin II) d'un régime de protection. Si celui-ci est "parmi les plus avancés d'Europe", selon Transparency international, son cadre est très précis : le lanceur d'alerte est défini comme "une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, (...) ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance". Problème : pour certains observateurs, Julian Assange ne peut pas être considéré comme un lanceur d'alerte, mais comme un intermédiaire entre un lanceur d'alerte par exemple Chelsea Manning - et le grand public, via Wikileaks.