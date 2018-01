Julian Assange devient Équatorien

Cinq ans. Voilà cinq ans que Julian Assange n’a pas quitté l’ambassade d’Equateur à Londres. Le créateur de WikiLeaks craint toujours d’être extradé vers les Etats-Unis, lui qui avait publié des documents militaires secrets en 2010. Fort de cette protection diplomatique, Julian Assange a également obtenu la nationalité équatorienne le 12 décembre dernier, a annoncé l’ambassade. Dans la foulée, Quito a demandé à Londres de lui accorder un statut diplomatique, geste qui serait un premier pas vers l’immunité diplomatique. Le gouvernement britannique a refusé.





Si le Royaume-Uni refuse catégoriquement de négocier sur ce sujet, ce dossier "brûlant" lui coûte cher quotidiennement, explique Le Figaro. Scotland Yard dépenserait en effet plus de 65.000 euros par jour pour assurer la sécurité du désormais ex-Australien, et surtout l'arrêter s'il quitte le bâtiment. 50 hommes et deux camionnettes gardent les sorties de l’ambassade 24h/24.